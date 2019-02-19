19.02.2019 | 13:15

«Молочный комбинат «Пензенский» (входит в ГК «Дамате») завоевал золотые и серебряные медали конкурса «Лучший продукт - 2019», проходившего в рамках 26-й продовольственной выставки продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо-2019».

«Молком» продемонстрировал жюри новые виды продукции, появившиеся на прилавках в 2018 году.

Эксперты присудили золотую медаль молоку, кефиру, бифилайфам и творогам, выпускаемым под брендом «Мамалыш». Серебро досталось молоку цельному и ряженке в новой упаковке 290 г.

«Мамалыш» - новый бренд в ассортименте «Молкома», за короткий срок завоевавший доверие потребителей. На предприятии в рамках очередного этапа модернизации производства были проведены большие технические и технологические изменения, которые позволили нам войти в одну из самых сложных ниш – производство молочных продуктов для детского питания. Награды, привезенные с «Продэкспо», - это очередное доказательство высокого качества и отменных вкусовых свойств нашей продукции», - отметил генеральный директор ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» Валерий Колесник.

В 2018 году продукция «Молкома» вошла в список 100 лучших товаров России и была отмечена медалями на выставке «Золотая осень».