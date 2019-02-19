Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 фев 2019|14:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  74.82  |  $  66.20
 

Общество | На «Продэкспо-2019» отметили медалями продукцию пензенского «Молкома»

19.02.2019|13:15
Печать

«Молочный комбинат «Пензенский» (входит в ГК «Дамате») завоевал золотые и серебряные медали конкурса «Лучший продукт - 2019», проходившего в рамках 26-й продовольственной выставки продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо-2019».

«Молком» продемонстрировал жюри новые виды продукции, появившиеся на прилавках в 2018 году.

Эксперты присудили золотую медаль молоку, кефиру, бифилайфам и творогам, выпускаемым под брендом «Мамалыш». Серебро досталось молоку цельному и ряженке в новой упаковке 290 г.

«Мамалыш» - новый бренд в ассортименте «Молкома», за короткий срок завоевавший доверие потребителей. На предприятии в рамках очередного этапа модернизации производства были проведены большие технические и технологические изменения, которые позволили нам войти в одну из самых сложных ниш – производство молочных продуктов для детского питания. Награды, привезенные с «Продэкспо», - это очередное доказательство высокого качества и отменных вкусовых свойств нашей продукции», - отметил генеральный директор ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» Валерий Колесник.

В 2018 году продукция «Молкома» вошла в список 100 лучших товаров России и была отмечена медалями на выставке «Золотая осень».

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!