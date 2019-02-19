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Общество | Эфиры 11 канала стали доступны в «Одноклассниках»

19.02.2019|17:20
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У пензенцев появилась еще одна возможность круглосуточно смотреть эфир 11 канала - в социальной сети «Одноклассники». Для этого достаточно зайти в группу tv11pnz и выбрать вкладку «Видео», причем просмотр доступен как зарегистрированным пользователям, так и гостям.

«Люди могут общаться со своими друзьями, близкими, одноклассниками и параллельно смотреть эфиры 11 канала», - рассказал главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Телерадиокомпания «Наш дом» продолжает активно развивать сеть вещания. Прямой эфир доступен на сервисе Яндекс ТВ, на сайте «ПензаИнформ», а теперь и в многомиллионной сети «Одноклассники».

Программы 11 канала по-прежнему можно смотреть в аналоговом эфире. Кроме того, их легко найти в пакетах всех крупных кабельных операторов Пензы и области, а также на спутниковом ТВ (в пакете «Телекарта»).

11 канал представлен и в ОТТ-сервисе peers.tv, которым пользуется более трех миллионов человек. Смотреть программы можно с помощью Smart TV, если ваш телевизор поддерживает эту функцию.

По данным национальной ассоциации телерадиовещателей, «Наш дом» входит в топ-20 российских региональных телеканалов по среднему количеству просмотров.

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