19.02.2019 | 17:57

Недетский юбилей отметила детская школа искусств «Лира» - учреждению дополнительного образования исполнилось 55 лет.

«У нас 23 специализации, 410 детей талантливых, одаренных. Мы стараемся развивать их таланты, стараемся как можно больше адаптировать их в наше общество», - рассказала и. о. директора ДШИ «Лира» Татьяна Потапова.

Праздник виновники торжества отмечали в театре юного зрителя. Там собрались преподаватели, ветераны и ученики школы. Роман Кондратьев уже на протяжении пяти лет является воспитанником «Лиры».

«Нравится изучать новые произведения, выступать на экзаменах, на концертах. Мне это может пригодиться: может быть, стану в будущем музыкантом, буду играть на фортепиано», - пояснил мальчик.

«Цель музыки, как сказал великий, - трогать сердца. И вот эти сердца маленьких деток трогают серьезные музыканты. Даже если он потом не будет заниматься музыкой, искусством, творчеством, этот огонек творца навсегда останется у него в сердце, и он будет порядочным, хорошим человеком и гражданином», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Раньше ДШИ «Лира» называлась детской музыкальной школой № 3, но в 2015 году там открылось художественное отделение. После этого и решили переименовать образовательное заведение.