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Общество | Детская поликлиника на ул. Володарского в Пензе продолжит работать

19.02.2019|13:49
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Информация о закрытии филиала детской поликлиники на улице Володарского, 56, распространившаяся среди пензенских родителей, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 19 февраля, заявила заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева.

«Перевод детей связан с дефицитом кадров. Если у родителей есть желание остаться прикрепленными к лечебному учреждению на Володарского, они остаются. Что касается поликлиники на проспекте Победы, то мы лишь рекомендовали обращаться туда, и желающие нашлись», - пояснила она.

Замминистра также уточнила, что здание на улице Володарского было построено в 2017 году.

«Планируется его техническая экспертиза, но когда она будет получена, неизвестно. Тем не менее пока закрывать филиал мы не планируем», - подчеркнула Марина Воробьева.

Как уточнила и. о. главврача городской детской поликлиники Ильсияр Васильева, в поликлинику на улице Гоголя переведено 1 005 детей, остался на обслуживании 3 931 ребенок.

«С завтрашнего дня укрепляем коллектив еще одним врачом из другого структурного подразделения», - уточнила она.

Сложившаяся ситуация связана в первую очередь с нехваткой педиатров. Так, в поликлинике на улице Гоголя количество этих специалистов с притоком маленьких пациентов не увеличилось.

Как рассказала и. о. главврача, ежегодно приходят работать 13-15 молодых специалистов, однако практически все они девушки. А это значит, что вскоре многие из них выходят замуж и становятся мамами.

«На данный момент у нас 10 врачей находятся в декретном отпуске. Также молодые девушки выходят замуж за военных и уезжают в другие регионы. Кроме того, уходят пенсионеры», - пояснила она.

«Мы с большой надеждой ждем выпуск 2019 года. К 2014 году планируем на 100% укомплектовать детские лечебные учреждения педиатрами», - завершила тему Марина Воробьева.

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Гость|19.02.2019 14:32|

Или у меня что-то с головой,или у журналистов что-то непонятное с цифрами?

Гость|19.02.2019 14:40|

Гость писал(a):

Или у меня что-то с головой,или у журналистов что-то непонятное с цифрами?
у журнаглистов что-то непонятное в башке, если пишут такую хрень. К 2014 году?

Гость|19.02.2019 14:41|

Гость писал(a):

Или у меня что-то с головой,или у журналистов что-то непонятное с цифрами?
Не знаю, как с цифрами вообще, но с датами точно все не так. Здание построено в 2017 году и уже есть сомнения?

Гость|19.02.2019 14:49|

penzainform.ru писал(a):

здание на улице Володарского было построено в 2017 году.

«Планируется его техническая экспертиза

Что у нас так плохо строят и за год здание начинает разваливаться? Пусть подрядчик по гарантии все устраняет. Или он уже ликвидировался и сбежал? А заказчиком кто был, опять УКС города? Эпопея с домами в Заре продолжается?

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