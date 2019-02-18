18.02.2019 | 11:21

В этом году в Пензенской области выпало много снега, только в январе - около 170% нормы. Об этом сообщила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова на видеоконференции губернатора с главами районов в понедельник, 18 февраля.

«Высота снега от 50 сантиметров до метра доходит, больше всего его накопилось на юге области, в бассейне реки Хопер, так что юг может тоже поплыть очень хорошо», - предупредила она.

Есть и обнадеживающие моменты, отметила Валентина Неворотова. Во-первых, это сухая почва: летняя засуха в 2018 году продлилась до сентября, поэтому влажность почвы небольшая, до 50%.

Второй положительный момент - глубина промерзания почвы. «Например, в Кондоле она всего 9 сантиметров», - уточнила Валентина Неворотова.

Главный метеоролог области подчеркнула: сейчас предсказать, что все будет замечательно, невозможно, поскольку до начала половодья остается еще месяц-полтора.