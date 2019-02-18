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Общество | Валентина Неворотова: Юг может поплыть очень хорошо

18.02.2019|11:21
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В этом году в Пензенской области выпало много снега, только в январе - около 170% нормы. Об этом сообщила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова на видеоконференции губернатора с главами районов в понедельник, 18 февраля.

«Высота снега от 50 сантиметров до метра доходит, больше всего его накопилось на юге области, в бассейне реки Хопер, так что юг может тоже поплыть очень хорошо», - предупредила она.

Есть и обнадеживающие моменты, отметила Валентина Неворотова. Во-первых, это сухая почва: летняя засуха в 2018 году продлилась до сентября, поэтому влажность почвы небольшая, до 50%.

Второй положительный момент - глубина промерзания почвы. «Например, в Кондоле она всего 9 сантиметров», - уточнила Валентина Неворотова.

Главный метеоролог области подчеркнула: сейчас предсказать, что все будет замечательно, невозможно, поскольку до начала половодья остается еще месяц-полтора.

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Гость|18.02.2019 11:37|

тут про возможную будущую трагедию,а это спамер про живот.

Гость|18.02.2019 11:43|

Гость писал(a):

тут про возможную будущую трагедию,
Какая тебе трагедия, квакалка

Гость|18.02.2019 11:44|

Опа-опа, новодел на набережной смоет, можно заново осваивать бюджет. Стихия, форс-мажор, ничего не поделаешь... Надо только с ребятами с гидроузла договориться, чтобы все пошло правильно, хе-хе...

Гость|18.02.2019 11:50|

Неворотова вилами по воде поводила-вот и весь её прогноз. Может быть,возможно,предполагаю,ожидаем-вот весь арсенал специалиста-метеоролога.

Гость|18.02.2019 11:51|

НА улице бывало дождь идет два дня не переставая,а она говорит сегодня нас ждет солнечная погода местами не большой дождь в окно посмотри

Гость|18.02.2019 11:52|

Что уж тут хорошего

Гость|18.02.2019 12:13|

Гость писал(a):

Опа-опа, новодел на набережной смоет, м
Вы дурачок?

Гость|18.02.2019 12:20|

Гость писал(a):

Вы дурачок?
Вы Иван Александрович?

Гость|18.02.2019 12:41|

У нас и город поплывет нехило. Хотя видимо денег списали уже немеряно.

Имя: Гость
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