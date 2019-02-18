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Общество | В УМВД рассказали, где находилась пропавшая 15-летняя пензячка

18.02.2019|13:23
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В УМВД России по Пензенской области раскрыли подробности возвращения 15-летней пензячки, которую разыскивали с 13 февраля.

Девушка ушла из дома в Нахаловке и перестала выходить на связь. Ее поиском занимались полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Утром в воскресенье, 17 февраля, добровольцы написали в своей группе в социальной сети, что пропавшая обнаружена.

В пресс-службе УМВД уточнили, что она вернулась домой сама. Девушка сообщила, что все это время находилась у своих знакомых, данные которых назвать отказалась.

«Во время отсутствия противоправные действия в отношении пензячки не совершались», - добавили в УМВД.

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Гость|18.02.2019 13:50|

На трассе работала

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