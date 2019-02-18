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Общество | В Пензе обсудили подготовку региона к паводку

18.02.2019|16:24
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Пензенская область готовится к большому половодью. Снега в 2019-м много, его высота в полтора-два раза превышает норму. Значительнее всего запасы на юге региона - в бассейне реки Хопер.

Однако сказать точно, затопит ли вода населенные пункты и какие именно, пока не берется никто. Метеорологи призывают готовиться к худшему из возможных вариантов развития событий, но надеяться на лучшее.

«Сейчас погода играет на нас, меняется очень быстро: два дня оттепели, тает вода, сегодня начинается похолодание, завтра уже мороз и вода немножко уходит», - отметила начальник Пензенского ЦГМС Валентина Неворотова.

Подготовка к паводку была одним из главных вопросов на видеоконференции в правительстве области. Начальник Сурского гидроузла озвучил проблему: чтобы понимать, когда и сколько спускать воды, подчас не хватает данных от синоптиков, в регионе слишком мало метеорологических постов.

«Они находятся один в Сосновоборском районе, один в Лопатинском районе, то есть то, что нам дают эти посты, с реальностью не совпадает», - рассказал директор ФГУ «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов.

Вывод - нужны дополнительные метеопосты. Есть и другие проблемы. По словам представителя МЧС, из 700 с лишним плотин и подобных сооружений 134 находятся в неудовлетворительном состоянии.

«25 гидротехнических сооружений, где в настоящее время проводится предпаводковое обследование рабочей группой, могут представлять серьезную опасность для населенных пунктов, объектов инфраструктуры», - сообщил зам. начальника управления гражданской защиты регионального ГУ МЧС Раиль Тимирбулатов.

Синоптики пока не озвучивают предполагаемые даты паводка. До него еще есть время, в среднем он приходится на 4-12 апреля. Но случается и раньше. Поэтому работать чиновники и разные службы уже должны.

«Тогда, даже если будет очень активное таяние, большое подтопление, мы сможем с вами с задачей справиться и людям оказать помощь», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

От того, как в Пензенской области справятся с паводком, зависит и обстановка весной у некоторых соседей. Представители Мордовии даже приезжали на видеоконференцию, чтобы быть в курсе дел.

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