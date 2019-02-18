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Общество | В Пензе нашли задержавшихся в России иностранных футбольных болельщиц

18.02.2019|18:43
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В Пензе полицейские выявили трех футбольных болельщиц из Нигерии, которые не покинули страну по завершении чемпионата мира и остались в России нелегально.

Сотрудники Госавтоинспекции на участке трассы М5 «Урал», проходящем через Пензу, остановили такси, которое следовало из Москвы в Самару. В салоне находились три иностранные гражданки без документов.

Женщин доставили в отдел полиции, где их личности были установлены. Это оказались гражданки Нигерии: две приехали в Россию по специализированной карте зрителя, у третьей была виза, но срок ее действия истек.

«Суд признал гражданок Нигерии виновными в нарушении режима пребывания в Российской Федерации с выдворением за пределы страны. До исполнения решения суда они были помещены в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Пензенской области. В настоящее время две гражданки Нигерии выдворены из России, еще одна ожидает депортации», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пензенцев, располагающих информацией об иностранных болельщиках, которые не уехали из России, просят позвонить по телефону 8 (8412) 63-25-67.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость|18.02.2019 19:18|

ХА--ХА,вот насмешили)))

Гость|18.02.2019 19:19|

Прочитал как зажравшихся

Гость|18.02.2019 19:22|

Северная Нигерия...

Гость|18.02.2019 19:22|

Решили подзаработать, у нас таких мало.

Гость|18.02.2019 19:30|

Да их в любую деревню на ПМЖ! Через неделю в Африку проситься будут.

Гость|18.02.2019 20:01|

Дивчюли на М-5 из африки в цене,а этих конкурентки сдали.

Гость|18.02.2019 20:07|

Таких тысячи по России - последствия чемпионата ужасны.

Гость|18.02.2019 20:17|

Выдать им срочно российский паспорт! Россия - лучшая страна в мире!

Гость|18.02.2019 20:19|

Гость писал(a):

Решили подзаработать, у нас таких мало.
так вот они, какие, бывают маты харе....

Имя: Гость
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