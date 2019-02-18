18.02.2019 | 18:43

В Пензе полицейские выявили трех футбольных болельщиц из Нигерии, которые не покинули страну по завершении чемпионата мира и остались в России нелегально.

Сотрудники Госавтоинспекции на участке трассы М5 «Урал», проходящем через Пензу, остановили такси, которое следовало из Москвы в Самару. В салоне находились три иностранные гражданки без документов.

Женщин доставили в отдел полиции, где их личности были установлены. Это оказались гражданки Нигерии: две приехали в Россию по специализированной карте зрителя, у третьей была виза, но срок ее действия истек.

«Суд признал гражданок Нигерии виновными в нарушении режима пребывания в Российской Федерации с выдворением за пределы страны. До исполнения решения суда они были помещены в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Пензенской области. В настоящее время две гражданки Нигерии выдворены из России, еще одна ожидает депортации», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пензенцев, располагающих информацией об иностранных болельщиках, которые не уехали из России, просят позвонить по телефону 8 (8412) 63-25-67.