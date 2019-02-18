18.02.2019 | 17:31

Было сразу два повода собраться вместе: Российским студенческим отрядам исполнилось 60 лет, а региональное отделение РСО праздновало свое 55-летие.

В детской школе искусств имени Яничкина прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилейным датам. В области насчитывается около 20 студенческих отрядов, это более 800 активных молодых людей.

«Вас достаточно много, вы молоды, вы веселы. Самое главное - вы желаете, вам интересно работать в студенческих отрядах, и поэтому сегодня вы здесь плечом к плечу встречаете этот праздник», - отметил председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров.

Что же касается будней бойцов РСО, то они успевают и учиться, и заниматься общественно полезной деятельностью.

«Мы всегда вас ждем в наших летних оздоровительных лагерях, на наших стройках, и мы всегда готовы принять вас. Ждем вас всех этим летом», - сообщила заместитель министра образования области Елена Петросова.

В прошлом году пензенцы вошли в топ-15 региональных отделений страны, а также в пятерку лучших в Приволжском федеральном округе.

«Чтобы наша работа всегда давала отдачу улыбками, словами, эмоциями, друзьями, семьями, связями, детьми, заработной платой и многим другим», - пожелал руководитель регионального отделения РСО Артем Колобов.

Лучшим бойцам вручили почетные знаки за активную работу в студенческих отрядах. Наград удостоились и ветераны РСО.