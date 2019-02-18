18.02.2019 | 15:59

В субботу, 16 февраля, был дан старт социальному проекту «Добрый шкаф Города Спутника». Он смог сбыться благодаря совместным усилиям пензенского отделения Российского детского фонда и компании «Термодом».

В Спутнике уже действовал пункт выдачи вещей семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Когда представители фонда рассказали о своей инициативе, «Термодом», не задумываясь, поддержал ее. И два проекта объединились в один - «Добрый шкаф Города Спутника».

«Он открылся на Радужной, 8. Проект предназначен для семей с детьми от рождения до 10 лет. Вы можете обменять вещи, которые уже малы, на необходимые сейчас», - пояснила депутат Законодательного собрания Пензенской области Ольга Чистякова.

«Очень важно, что в нашей жизни есть место добру, что есть люди, которые посвящают себя добрым делам. Проект «Добрый шкаф Города Спутника» создан именно такими неравнодушными людьми, и потому его ждет долгая жизнь, а посетителей - много счастливых моментов», - подчеркнула руководитель отдела рекламы холдинга «Термодом» Юлия Никифорова.

В день открытия был организован праздник. Звучали песни, дети и взрослые обнимались и фотографировались с Добрым Мишкой, водили хороводы и участвовали в конкурсах. После торжественной церемонии открытия гостей праздника ждал сладкий подарок - большой торт.

Многие в этот день уже принесли вещи в копилку «Доброго шкафа», другие узнали о нем и пообещали вернуться вновь и не с пустыми руками.

Все без исключения гости отмечали важность проекта и радовались, что его организовали в Городе Спутнике.

«Это красивый развивающийся район, здесь огромное количество семей с детьми, для них создана вся необходимая инфраструктура. И здесь мы сможем оказать реальную поддержку», - отметила председатель пензенского отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина.