18.02.2019 | 16:29

Сотрудники УФСИН России по Пензенской области впервые приняли участие в образовательной акции «Быть грамотным - это модно», чтобы определить свой уровень знания русского языка.

Участие в ней было добровольным и анонимным, уточнили в пресс-службе ведомства.

Изъявившие желание проверить свою грамотность написали диктант на тему «Мой любимый город Пенза». Текст подготовила ветеран службы, филолог Татьяна Федоровичева, она же проверила работы.

«Более тридцати человек приняли участие в образовательной акции, работы оценены на твердую четверку. Хорошая инициатива руководства должна обязательно стать хорошей традицией», - озвучила результаты Татьяна Федоровичева.

«Писать грамотно - это требование современного общества, поэтому по инициативе руководителя управления мы поддерживаем общероссийское мероприятие по проведению тотальных диктантов», - добавил заместитель начальника управления Максим Михайлюк.