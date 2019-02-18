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Общество | Сотрудников УФСИН проверили на знание русского языка

18.02.2019|16:29
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Сотрудники УФСИН России по Пензенской области впервые приняли участие в образовательной акции «Быть грамотным - это модно», чтобы определить свой уровень знания русского языка.

Участие в ней было добровольным и анонимным, уточнили в пресс-службе ведомства.

Изъявившие желание проверить свою грамотность написали диктант на тему «Мой любимый город Пенза». Текст подготовила ветеран службы, филолог Татьяна Федоровичева, она же проверила работы.

«Более тридцати человек приняли участие в образовательной акции, работы оценены на твердую четверку. Хорошая инициатива руководства должна обязательно стать хорошей традицией», - озвучила результаты Татьяна Федоровичева.

«Писать грамотно - это требование современного общества, поэтому по инициативе руководителя управления мы поддерживаем общероссийское мероприятие по проведению тотальных диктантов», - добавил заместитель начальника управления Максим Михайлюк.

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Гость|18.02.2019 16:39|

— Убегать?

— Канать, обрываться.

— Правильно. Говорить неправду?

— Фуфло толкать.

— Хорошо?

— Тики-так.

— Пивная?

— Э… Тошниловка.

— Ограбление?

— Гоп-стоп.

— Нехороший человек?

— Э-э… Редиска.

— Хороший человек?

— Забыл… Щас. Фрифе́. Действительно: фрифе́!

Гость|18.02.2019 16:51|

Работая в тюрьме , нужно знать воровской язык. А вообще то лучше во фсин не работать, потому что работая там ты вынужден пытать и издеваться над Зэками по долгу службы. А Зэки это не понимают и затаивают злобу в душе и могут отомстить потом, когда освободятся.

Гость|18.02.2019 16:54|

Вертухаи диктант прелестно.

Гость|18.02.2019 17:03|

Гость писал(a):

А вообще то лучше во фсин не работать, потому что работая там ты вынужден пытать и издеваться над Зэками по долгу службы.
Н-да? А год за полтора и в 40 лет на пенсию (тыщ в 30-40)?

Имя: Гость
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