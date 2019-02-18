18.02.2019 | 15:28

Руководство Пачелмского завода керамзитового гравия задолжало работникам 251 тысячу 553 рубля 98 копеек.

В период с сентября по декабрь прошлого года людям выдавали зарплату не полностью. По этому факту районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

В итоге постановлением государственной инспекции труда директора общества с ограниченной ответственностью оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Задолженность по зарплате перед работниками ООО «Пачелмский завод керамзитового гравия» погашена в полном объеме», - резюмировала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В Пензе в отношении руководителя ООО «Управляющая компания «Комфорт» возбуждено уголовное дело за невыдачу зарплаты сотрудникам. Начальник не рассчитывался с рабочими (более 30 человек) в период с августа по ноябрь прошлого года. Кроме того, он свыше двух месяцев выписывал людям суммы ниже минимального размера оплаты труда.