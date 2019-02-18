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Общество | Работникам пачелмского завода вернули долги по зарплате

18.02.2019|15:28
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Руководство Пачелмского завода керамзитового гравия задолжало работникам 251 тысячу 553 рубля 98 копеек.

В период с сентября по декабрь прошлого года людям выдавали зарплату не полностью. По этому факту районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

В итоге постановлением государственной инспекции труда директора общества с ограниченной ответственностью оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Задолженность по зарплате перед работниками ООО «Пачелмский завод керамзитового гравия» погашена в полном объеме», - резюмировала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В Пензе в отношении руководителя ООО «Управляющая компания «Комфорт» возбуждено уголовное дело за невыдачу зарплаты сотрудникам. Начальник не рассчитывался с рабочими (более 30 человек) в период с августа по ноябрь прошлого года. Кроме того, он свыше двух месяцев выписывал людям суммы ниже минимального размера оплаты труда.

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Гость|18.02.2019 15:53|

Гуляй рванина !

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