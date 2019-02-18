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Общество | Пензенцы могут написать губернатору о проблемах с питанием детей в школах

18.02.2019|17:59
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Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву сообщили, что существенных нарушений в организации питания школьников в регионе нет. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 18 февраля.

«На ВКС заслушал информацию о мониторинге организации питания в школах. К выездам привлекли членов Общественной палаты. Доложили, существенных нарушений нет», - отметил Иван Белозерцев.

Он также добавил, что поручил проводить подобный анализ каждый квартал, и предложил жителям области делиться информацией о нарушениях, которые выявят они сами. Информацию можно присылать на vopros058@bk.ru.

8 февраля работники столовой в школе № 60 раздали ученикам испорченные яблоки. Родители выставили фотографии фруктов в социальной сети, на портале «ПензаИнформ» также размещалось сообщение. Управление образования отреагировало жестко: директору школы объявили выговор, заведующую производством уволили.

Источник — фото vk.com/penza_live
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