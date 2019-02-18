18.02.2019 | 09:51

В понедельник, 18 февраля, на видеоконференции с главами районов губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал об итогах встречи с генеральным директором, председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым в рамках инвестиционного форума в Сочи.

«У них есть нехватка новых составов, но было обещано содействие. Я говорил о еще одной электричке зеркальной между Пензой и Самарой, поставил вопрос об электричке между Пензой и Нижним Новгородом, Пензой и Саранском», - сообщил глава региона.

Он поручил зампреду правительства Валерию Беспалову сопровождать этот вопрос. «Нужно по горячим следам, встреча была позитивная, понимание есть», - добавил Иван Белозерцев.

Также глава региона предложил Олегу Белозерову создать на базе детской железной дороги технопарк. Руководитель РЖД Олег Белозеров поддержал эту инициативу.

Кроме того, на встрече была поднята тема изменения маршрута скоростного фирменного поезда «Сура». Гендиректора «РЖД» попросили пустить составы по старому пути.