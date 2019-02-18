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Общество | «МегаФон» дарит второй Samsung при покупке флагманских моделей

18.02.2019|10:11
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В этом году пензенцам стало намного проще сделать подарок близкому человеку ко Дню всех влюбленных, 23 Февраля или 8 Марта. Приобретая смартфон Samsung, можно получить еще один в подарок. Какой из них оставить себе, а какой подарить - выбирает покупатель.

Акция от компании «МегаФон» действует при покупке флагманских моделей Samsung Galaxy S9, S9+ или Note9, обладающих прекрасными техническими характеристиками. Достаточно сказать, что память этих устройств можно расширить до 400 Гб (это сопоставимо с некоторыми стационарными ПК), а камеры с разрешением в 8 и 12 Mpix позволяют делать фото практически профессионального качества.

При покупке этих «галактических» смартфонов участник акции получит бесплатно второй - Samsung Galaxy J6. Он также имеет достойные технические характеристики, а его цена вне акции - 15 490 рублей.

В интернет-магазине и салонах «МегаФона» модель представлена как в «мужском» черном корпусе, так и в сером и золотистом цветах.

Акция продлится до 28 февраля - или до того дня, когда смартфоны и подарки закончатся, что может случиться раньше. Так что лучше подумать о покупке заранее.

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