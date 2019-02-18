18.02.2019 | 09:13

В понедельник, 18 февраля, на видеоконференции с главами районов губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал об идее устанавливать мониторы в лифтах новых домов.

По словам губернатора, такие лифты, оборудованные плазмой, он видел в Китае, куда ездил в составе делегации региона.

Мониторы могут заменить «информационные листочки, объявления», которыми сейчас заполнены лифты.

«Можно бы реализовать нам этот проект, он несложный. Можно было бы любую социальную рекламу там подавать. Давайте на эту тему разговаривать с нашими застройщиками», - поручил Иван Белозерцев.