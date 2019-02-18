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Общество | Губернатор предложил устанавливать мониторы в лифтах новых домов

18.02.2019|09:13
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В понедельник, 18 февраля, на видеоконференции с главами районов губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал об идее устанавливать мониторы в лифтах новых домов.

По словам губернатора, такие лифты, оборудованные плазмой, он видел в Китае, куда ездил в составе делегации региона.

Мониторы могут заменить «информационные листочки, объявления», которыми сейчас заполнены лифты.

«Можно бы реализовать нам этот проект, он несложный. Можно было бы любую социальную рекламу там подавать. Давайте на эту тему разговаривать с нашими застройщиками», - поручил Иван Белозерцев.

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Гость|18.02.2019 09:23|

Любой каприз за НАШИ деньги. Сразу говорю: или сопрут, или разобьют. Лучше на мелкий ремонт бы потратили. Лимпочки элементарно бы заменили.

Гость|18.02.2019 09:31|

Страшно ступать пешеходные переходы,где Нас давят,калечат и убивают.Губернатор не принимает мер по улучшению обстановки.Где ответственность начальника ГИБДД? Только за эту неделю пострадали два ребёнка на пешеходных переходах. Потратьте деньги на освещение пешеходных переходов. Дети - будущее нашей страны.

Имя: Гость
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