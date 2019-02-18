18.02.2019 | 10:37

В Пензенской области из 736 гидротехнических сооружений 134 находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщил представитель регионального ГУ МЧС России на видеоконференции губернатора с главами районов в понедельник, 18 февраля.

В качестве примера он привел плотину на реке Сердобе.

Глава администрации Сердобского района Александр Бедикин сообщил, что в прошлом году поверх этой плотины вода более двух метров шла свободно.

«Ваша задача - чтобы ее не сорвало. Да, ее строили в качестве переливной, но когда вода опускается ниже уровня плотины, она все равно должна работать», - потребовал губернатор.

Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что таяние снега идет в разных районах по-разному. «У нас все нормально, когда за столом сидим. Только в Лопатинском районе в 2017 году сорвало одно сооружение! Все хорошо у нас будет, когда паводок пройдет и ничего не сорвет», - отметил он.

Губернатор потребовал, чтобы были созданы условия, исключающие затопление населенных пунктов, а если это все же случится, нужно, чтобы вовремя пришла помощь.

«Чтобы мы потом из бюджета не выделяли средства на компенсацию потерь, утрат, которые понесли люди», - подчеркнул Иван Белозерцев.

«Пройдет все хорошо, в чем я сомневаюсь, - ну хорошо. Но вы должны готовиться к худшему варианту», - обратился он к главам районов.

Руководителям администраций Пензы, Кузнецка и Заречного губернатор поручил заняться ливневой канализацией и приемными колодцами. «Где есть ливневая канализация - будет забиваться, не срабатывать, окажется переполнена. Пробивайте заранее», - предупредил он.

В апреле 2018 года во время паводка был введен режим чрезвычайной ситуации в шести районах Пензенской области: Сердобском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском.