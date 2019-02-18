18.02.2019 | 15:54

Больше хитов, больше музыки и много приятных сюрпризов постоянно дарит Европа Плюс своим слушателям. В течение недели пензенцы звонили в вечерний эфир программы «Онлайн» и отвечали на вопросы о личной жизни звезд кино и шоу-бизнеса.

В итоге миссию выполнили пять человек.

«Для меня легко, я слежу за новостями», - поделился победитель игры «Миссия: выполнима» на Европе Плюс Пенза Александр Юдов.

Победителей акции пригласили в здание телерадиокомпании «Наш дом», чтобы вручить им заслуженные призы (годовые абонементы в фитнес-клуб).

Ленар Абушаев в прошлом профессиональный спортсмен, много лет отдал волейболу. Теперь работает таксистом и является постоянным слушателем Европы Плюс. А вместе с ним на популярную волну настраивается еще порядка двенадцати с половиной миллионов человек по всей стране.

Данные подтверждает национальный рейтинг исследований, проводимый компанией Mediascope. Европа Плюс уже несколько лет подряд удерживает звание радиостанции № 1 в России. К хорошей музыке и спорту Ленар приучает сына с ранних лет.

«Когда у меня не выходной и когда не на работе, я стараюсь его всегда с собой брать, потому что всегда дома с мамой как бы. На тренировки, если захочет, обязательно», - отметил Ленар Абушаев.

На этом завершился первый этап игры. Выполнить миссию и стать обладателем ценного приза от партнеров радиостанции можно будет в акциях, посвященных 23 Февраля и 8 Марта. Подробные условия участия в предстоящих розыгрышах узнавайте в эфире Европы Плюс Пенза и в официальной группе соцсети «ВКонтакте».