18.02.2019 | 15:17

По состоянию на 10 февраля на водосборной площади Пензенского водохранилища в снеге лежит 1 млрд 600 млн кубометров воды. И поскольку осадки выпадают почти каждый день, цифра увеличится. Об этом сообщил директор ФГУ «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов на совещании в правительстве в понедельник, 18 февраля.

«Даже если к нам не придет 1 млрд 600 млн, а хотя бы 1 миллиард, и то мы будем вынуждены из каждых четырех кубов саккумулировать только один, а три пропустить транзитом», - предупредил он.

Валерий Парамонов озвучил проблемы, которые стоят перед Сурским гидроузлом сегодня.

«Первое - недостаточность информации, которую мы получаем с постов, так как они находятся один в Сосновоборском районе, один в Лопатинском. То, что нам дают эти посты, с реальностью не совпадает. Приходится ориентироваться больше на свою интуицию», - отметил он.

Валерий Парамонов указал также на отсутствие данных о том, что происходит ниже гидроузла. По его словам, необходимо оборудовать посты наблюдения за уровнем воды в Суре в Пензе, Пензенском, Бессоновском и Лунинском районах.

«Будем говорить честно: последние 20 лет нас погода баловала, у нас больших половодий не было. А вот уже в прошлом году половодье было значительное, его объем составил почти 900 млн кубометров. Когда мы работаем большими расходами, нам необходимо знать, что происходит ниже гидроузла», - пояснил Валерий Парамонов.

Он предложил использовать мосты, имеющиеся на Суре: в Пензенском районе – в Спутнике, в Пензе – Бауманский или мост в районе Песков (на ТЭЦ уже есть стационарный пост).

«В Бессоновском и Лунинском районах можно использовать опоры моста для того, чтобы просто краской нанести метки или установить рейку и контролировать уровень воды», - заявил директор ФГУ «Сурский гидроузел».

Валерий Парамонов попросил глав администраций перечисленных муниципальных образований на время прохождения весеннего половодья организовать работу постов и обеспечивать гидроузел информацией хотя бы два раза в сутки.

В этом году в Пензенской области выпало много снега, только в январе - около 170% нормы. «Высота снега от 50 сантиметров до метра доходит, больше всего его накопилось на юге области, в бассейне реки Хопер, так что юг может тоже поплыть очень хорошо», - предупредила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Главам районов области поручено готовиться к худшему развитию событий.