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Общество | В Пензе из-за снежных завалов у торговых центров может затопить дома

17.02.2019|13:01
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В воскресенье, 17 февраля, во время мониторинга паводковой ситуации в Пензе глава городской администрации Виктор Кувайцев осмотрел участки с большим скоплением снега, вызывающие тревогу.

Мэр проехал по улицам Лозицкой, Чаадаева, Гагарина, Фурманова, проспектам Победы и Строителей.

«Снег вывозим, но следует обратить внимание на большие территории - парковки у торговых центров, автосалонов, в течение зимы их своевременно убирали, но снег вывозили не везде. Учитывая погоду, в ближайшее время он начнет таять и может затопить расположенные рядом дома», - указал Виктор Кувайцев.

Он поручил членам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности договориться с администрациями этих учреждений о вывозе снега.

«Сообщайте о ситуации, предупреждайте, определяйте срок - до какого числа следует провести работы», - объяснил Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в преддверии паводка специалисты МУП «Пензадормост» ежедневно чистят ливневые решетки и дренажные колодцы от мусора, снега и наледи, промывают ливневую канализацию.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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