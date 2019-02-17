17.02.2019 | 12:10

Ямочным ремонтом дорожного покрытия в Пензе начнут заниматься в круглосуточном режиме. К этому специалистов призвал глава городской администрации Виктор Кувайцев, который в воскресенье, 17 февраля, провел объезд областного центра.

Осмотрев дороги, мэр отметил, что почти везде снег сошел и стали заметны выбоины.

«Мы уже начали ямочный ремонт литым асфальтом. Чтобы предупредить дальнейший процесс разрушения и сохранить дороги до капитальных работ, надо переходить на круглосуточный режим.

Не надо ждать, когда разбитые дороги начнут приводить к поломке автомобилей и негативно влиять на безопасность движения», - заявил Виктор Кувайцев.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что активизироваться предстоит и дорожным организациям, у которых отремонтированные участки находятся на гарантии.

Работы с помощью кохера (термос-бункер, позволяющий устранять дефекты в условиях низких температур) начали проводить еще в январе. С его помощью ямы на улице Луначарского, Терновского, Чаадаева залатали литым асфальтом.

В субботу, 16 февраля, пензенец в соцсети предупредил водителей о выбоине на улице Суворова.

«Будьте внимательны! Я и как минимум пять машин после меня влетели в яму у «Красных холмов», напротив остановки на стороне Сбербанка. Все пробили колеса!» - написал он.