Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 фев 2019|13:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

Общество | В Пензе дорожники будут латать ямы круглосуточно

17.02.2019|12:10
Печать

Ямочным ремонтом дорожного покрытия в Пензе начнут заниматься в круглосуточном режиме. К этому специалистов призвал глава городской администрации Виктор Кувайцев, который в воскресенье, 17 февраля, провел объезд областного центра.

Осмотрев дороги, мэр отметил, что почти везде снег сошел и стали заметны выбоины.

«Мы уже начали ямочный ремонт литым асфальтом. Чтобы предупредить дальнейший процесс разрушения и сохранить дороги до капитальных работ, надо переходить на круглосуточный режим.

Не надо ждать, когда разбитые дороги начнут приводить к поломке автомобилей и негативно влиять на безопасность движения», - заявил Виктор Кувайцев.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что активизироваться предстоит и дорожным организациям, у которых отремонтированные участки находятся на гарантии.

Работы с помощью кохера (термос-бункер, позволяющий устранять дефекты в условиях низких температур) начали проводить еще в январе. С его помощью ямы на улице Луначарского, Терновского, Чаадаева залатали литым асфальтом.

В субботу, 16 февраля, пензенец в соцсети предупредил водителей о выбоине на улице Суворова.

«Будьте внимательны! Я и как минимум пять машин после меня влетели в яму у «Красных холмов», напротив остановки на стороне Сбербанка. Все пробили колеса!» - написал он.

Источник — фото № 1 www.penza-gorod.ru, фото № 2 Майка Вазовски, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|17.02.2019 12:27|

а че латать осенью тока делали дороги по программе качественные и надежные дороги

Гость|17.02.2019 12:28|

Снег убирайте из города.Что-то про плавильную машину примолкли,сломали или подарили кому?И прекратите,то что вы творите называть ремонтом.Та шляпа,что вы кидаете на дорогу иногда даже хуже ямы.На ней,как на трамплине подлетаешь.

Гость|17.02.2019 12:43|

ямища за лентой как в гору ехать,частный сектор,молодцы залили яму,на повороте она вылезла и еще хуже стало.не работники а быстрее тяп ляп.показуха одна.нормаль не хотят делать.кое как.

Гость|17.02.2019 12:45|

не порали или работать или просто молча сидеть дома.дать людям кто хочет работать.а негодяев разогнать.

Гость|17.02.2019 12:48|

Гость писал(a):

Поручик нашёлся где поручик там полный полный крах!!!!!!!
Завтра понедельник,смешить будет сам заслуженный.Интересно куда его торкнет,на что направит блаженный воскресный отдых?Обо всём уже мечтал.О,точно КОСМОДРОМ.О нём ещё не рассуждал.

Гость|17.02.2019 12:54|

Ключевые слова "латать" и "пилить"

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!