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Общество | Уроженка Украины получила паспорт гражданки Российской Федерации

17.02.2019|13:49
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Сначала представившим нужные документы предлагают ознакомиться с решением о приеме в гражданство Российской Федерации, поставить число и подпись. А еще, прежде чем получить паспорт, необходимо дать присягу на верность своей новой стране.

Анастасия Швец приехала в Пензу в 2014 году. Родилась девушка в украинском Донецке.

«Когда там начались боевые действия, мы с семьей (я, мама, мой младший брат и бабушка) приехали в город Пензу, к нашим родственникам», - рассказала уроженка Украины.

Сейчас Настя учится в колледже пищевой промышленности и окончит его уже подданной самой большой в мире страны.

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Гость|17.02.2019 14:06|

Она просто не понимает,что от хохлов мы по уровню жизни ничем не отличаемся.

Гость|17.02.2019 14:23|

Гость писал(a):

Она просто не понимает,что от хохлов мы по уровню жизни ничем не отличаемся.

А ты понимаешь, что под обстрелами никто жить не хочет?

Имя: Гость
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