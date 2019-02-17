Сначала представившим нужные документы предлагают ознакомиться с решением о приеме в гражданство Российской Федерации, поставить число и подпись. А еще, прежде чем получить паспорт, необходимо дать присягу на верность своей новой стране.
Анастасия Швец приехала в Пензу в 2014 году. Родилась девушка в украинском Донецке.
«Когда там начались боевые действия, мы с семьей (я, мама, мой младший брат и бабушка) приехали в город Пензу, к нашим родственникам», - рассказала уроженка Украины.
Сейчас Настя учится в колледже пищевой промышленности и окончит его уже подданной самой большой в мире страны.
Она просто не понимает,что от хохлов мы по уровню жизни ничем не отличаемся.