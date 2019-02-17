17.02.2019 | 13:49

Сначала представившим нужные документы предлагают ознакомиться с решением о приеме в гражданство Российской Федерации, поставить число и подпись. А еще, прежде чем получить паспорт, необходимо дать присягу на верность своей новой стране.

Анастасия Швец приехала в Пензу в 2014 году. Родилась девушка в украинском Донецке.

«Когда там начались боевые действия, мы с семьей (я, мама, мой младший брат и бабушка) приехали в город Пензу, к нашим родственникам», - рассказала уроженка Украины.

Сейчас Настя учится в колледже пищевой промышленности и окончит его уже подданной самой большой в мире страны.