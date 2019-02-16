16.02.2019 | 12:57

Если весна окажется стремительной, в зону подтопления могут попасть десятки населенных пунктов Пензенской области. Об этом шла речь на первом в 2019 году заседании межведомственной паводковой комиссии при правительстве Пензенской области, состоявшемся в четверг, 14 февраля.

Половодье в Пензенской области традиционно ожидается в конце марта - начале апреля. Начальник Пензенского ЦГМС Валентина Неворотова сообщила, что прогнозировать его обильность еще рано.

«Идет циклон, 17 февраля будет потепление, столбик термометра может подняться выше нуля, а затем - похолодание: температура упадет примерно до -20. Это будет сопровождаться метелью и снегопадами», - доложила она.

Директор Сурского гидроузла Валерий Парамонов сообщил, что на водохранилище уже начали постепенно сбрасывать воду.

«На 10 февраля на водосборной площади хранилища в снеге лежит 1 миллиард 600 миллионов литров жидкости. Снег еще идет, эта цифра может увеличиться. За 40 лет существования гидроузла было всего восемь лет, когда объем половодья превышал один миллиард», - рассказал он.

Врио начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов отметил, что, по опыту многолетних наблюдений, максимально подвержены риску Нижнеломовский, Сердобский, Каменский районы. Также возможно неблагоприятное развитие ситуации в Бессоновском, Белинском, Бековском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Мокшанском, Малосердобинском, Наровчатском, Сосновоборском, Шемышейском, Тамалинском районах.

В 2018 году в шести районах Пензенской области из-за паводка вводился режим ЧС.

«Чтобы не допустить повторения ситуации, следует уже сейчас принять превентивные меры: подготовить транспорт для эвакуации жителей и пункты временного размещения, запастись инвентарем и песком. Кроме того, необходимо информировать население о мерах безопасности в период половодья, распространять памятки, а также рекомендовать заранее страховать имущество», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.