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Общество | В Пензе коммунальщики и дорожники чистят тротуары

16.02.2019|12:04
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В субботу, 16 февраля, в Пензе усилия работников коммунальных и дорожных служб направлены на очистку тротуаров. Соответствующее распоряжение накануне отдал глава администрации города Виктор Кувайцев, прислушавшись к жалобам жителей.

«Бригады работают на улицах Дзержинского, Пролетарской, Плеханова, Измайлова, Толстого, Тернопольской, Долгорукова, Дружбы, К. Цеткин, Парковой, Тарханова, Красной, Володарского, Радищева, Ставского, Гагарина, Ударной, Леонова, Циолковского, Баумана, Вишневой, Воронова, Калинина, Кижеватова, Куйбышева, Ленинградской, Маршала Крылова, Ново-Тамбовской, Тамбовской, Окружной, Свердлова, Терновского, Центральной, Чкалова, Богданова, Гоголя, Водопьянова, Краснова, Львовской, Кривозерье, Мереняшева, Металлистов, Отдельной, 40 лет Октября, Попова, Пушанина, Сухумской, Токарной, Тепличной, Ферганской, Лобачевского, Терешкова, а также в проездах Калинина, Бурмистрова и Металлистов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также ведется очистка подземных переходов и лестниц на проспекте Победы, улицах Красной, Московской, 5, Кирова, 2 и 6/8. Одновременно с этим продолжается обработка проезжей части дорог и промывка ливневой канализации.

Также в администрации города отметили, что за минувшие сутки было вывезено около 5,5 тыс. кубометров снега.

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Гость|16.02.2019 12:41|

penzainform.ru писал(a):

за минувшие сутки было вывезено около 5,5 тыс. кубометров снега.
Вывезено,это когда за город вывезли.А вы его не вывозите,а прячете по кустам в городе или сталкиваете с дороги на участки частного сектора.

Гость|16.02.2019 12:41|

А где шуты с лопатами.

Имя: Гость
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