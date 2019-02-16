16.02.2019 | 17:40

К этому выходу в свет Юлия Попова очень долго и тщательно готовилась. Как-никак, приглашение станцевать менуэт на настоящем балу студентка получила первый раз в жизни.

«И прическа, и накраситься, и платье привести в порядок, погладить его - ох, очень сложно, как свадьба», - рассказала студентка Юлия Попова.

Пятый Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи, традиционно провели по благословению пензенского архиерея.

Публику встречали по одежке, дресс-код строгий: дамы - в вечерних платьях в пол, кавалеры - во фраках, смокингах или в парадных мундирах. Наряды должны были соответствовать духу мероприятия.

«Самое главное - это общение молодых людей. Мы приглашаем сюда и из вузов, и из средне-специальных учебных заведений, чтобы люди обрели, с одной стороны, дружбу, с другой - просто познакомились, чего, наверное, сейчас нам всем очень-очень не хватает», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

«Намного лучше, что наши дети к такой красоте приучаются, чем где-то на дискотеках какой-то ерундой занимаются. Очень здорово», - отметила мама участницы Сретенского бала Марина Краснова.

Главное действо Сретенского бала происходило в фойе драматического театра на втором этаже. Танцы начались с первыми звуками полонеза.

В программе бала были не только танцы, но и игры, конкурсы, выступления артистов.