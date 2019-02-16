16.02.2019 | 15:05

Проект памятника «Героические дочери Родины», который планируется установить в Пензе, вошел в число победителей конкурса «Культурный след», благодаря которому в городах России появятся новые достопримечательности.

На конкурс, который стартовал 1 октября 2018 года, поступило около 560 заявок из 74 регионов России. Экспертный совет отобрал пять проектов-победителей.

Первое место занял «Лыковский шишак» во Владимирской области, второе - «Словарь Даля» в Оренбурге. Пензенский проект, который должен увековечить подвиг женщин во время Великой Отечественной войны, занял третье место.

Кроме того, в список вошли «Спящая Мари» в Светлогорске и «Памятник оружейникам Удмуртии» в Ижевске.

«Сейчас начинается новый этап - конкурс среди художников на создание лучшей концепции и эскиза арт-объекта. Он продлится до 1 апреля. Все пять памятников должны быть установлены до ноября 2019 года», - сообщила пресс-секретарь фонда «Живая классика» Ольга Новикова.

В октябре 2018 года на улице Коммунистической в Пензе установили бюст Героя социалистического труда Валентины Гризодубовой - советской летчицы, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза.