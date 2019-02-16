16.02.2019 | 16:46

Среди ахунских сосен затерялась металлическая труба - неотъемлемая часть новой модульной котельной. Ее уже смонтировали около дома № 4 на улице Грибоедова. Этого события жители ждали несколько лет. Но при монтаже объекта все пошло не так, как планировалось.

Вот что в мае 2017 года предлагали собственникам.

«Нам объяснили, что котельная будет стоять примерно так, как она сейчас стоит, и труба будет идти именно там, по центру торцевой стены, то есть мы ее видеть не будем», - рассказал житель дома № 4 Владимир Ногачев.

С таким планом модульной котельной люди согласились, собрали подписи. Но в феврале 2019 года, когда поставили трубу, поняли, что в проекте произошли изменения.

«Здесь нам под окна поставили. Нас травить, что ли, решили?» - пожаловалась Вера Компаниец.

«Фундамент залили, восемь дней простоял - поставили трубу. Ни по каким нормам явно это не укладывается! Я не знаю, она упадет, возможно, даже. Стройка идет «быстрей-быстрей!» у них, горят сроки», - отметил Роман Зуев.

Подвальную систему готовят к подключению к модульной котельной. Раньше в дом тепло подавали от санатория. Затем его собственник сменился и заявил, что снабжать горячей водой пятиэтажку ему невыгодно.