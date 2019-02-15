15.02.2019 | 15:25

В Пензенской области планируется создать НИИ урбанистики. Об этом в пятницу, 15 февраля, на Российском инвестиционном форуме рассказал губернатор Иван Белозерцев представителям информационных агентств ТАСС и «Россия сегодня».

По словам руководителя Сурского края, проект постановления «О создании государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» уже подготовлен и находится на стадии согласования.

«Главная задача нового учреждения - совершенствование градостроительной деятельности в части разработки документации. Это создание и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативов проектирования, приведения их в соответствие с действующим законодательством», - пояснил Иван Белозерцев.

По его словам, не всегда удается оперативно реагировать на постоянные изменения. Из-за этого затягиваются сроки работ, а контракты на разработку документации выигрывают случайные организации. Именно поэтому решено создать новый НИИ, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.