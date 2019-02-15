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Общество | В Пензенской области создается НИИ урбанистики

15.02.2019|15:25
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В Пензенской области планируется создать НИИ урбанистики. Об этом в пятницу, 15 февраля, на Российском инвестиционном форуме рассказал губернатор Иван Белозерцев представителям информационных агентств ТАСС и «Россия сегодня».

По словам руководителя Сурского края, проект постановления «О создании государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» уже подготовлен и находится на стадии согласования.

«Главная задача нового учреждения - совершенствование градостроительной деятельности в части разработки документации. Это создание и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативов проектирования, приведения их в соответствие с действующим законодательством», - пояснил Иван Белозерцев.

По его словам, не всегда удается оперативно реагировать на постоянные изменения. Из-за этого затягиваются сроки работ, а контракты на разработку документации выигрывают случайные организации. Именно поэтому решено создать новый НИИ, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Гость|15.02.2019 15:47|

penzainform.ru писал(a):

а контракты на разработку документации выигрывают случайные организации.
Это наезд на ФЗ по организации торгов и закупок?

Гость|15.02.2019 16:40|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области планируется создать НИИ урбанистики. Об этом в пятницу, 15 февраля, на Российском инвестиционном форуме рассказал губернатор Иван Белозерцев представителям информационных агентств ТАСС и «Россия сегодня».
И в этом "НИИ" точно будут работать те и сотрудничать с ним (фамилии не буду писать,пост подотрут) КТО ПЛАНОМЕРНО УНИЧТОЖАЛ ПЕНЗУ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ.Напомню,что например застройка парка Ульянова в Арбеково была запланирована задолго до того как вырубили парк (видел проект застройки),а жителям вешали лапшу про торгово-развлекательный центр с катком.НИИ урбанистики это продолжение уничтожения зелёного пояса города,продолжение точечной застройки и бестолковые проекты "благоустройства".

Гость|15.02.2019 16:46|

НИИ ЧАВО?

Гость|15.02.2019 16:49|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

Гость|15.02.2019 16:56|

Гость писал(a):

НИИ урбанистики это продолжение уничтожения зелёного пояса города,продолжение точечной застройки и бестолковые проекты "благоустройства".
Ну а на чем еще делать деньги уважаемым людям в буртассии? Нефти и полезных ископаемых нет, крупных портовых терминалов нет, зерно на экспорт не загонишь - только на фураж или спирт, заводов нет. Остаются только сами буртасы и их среда обитания.

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