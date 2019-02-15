15.02.2019 | 16:56

Коммунальщикам неплохо бы добавить денег для того, чтобы они навели порядок в городе и быстрее убрали снег. На улицах Пензы метель разгулялась еще в январе, но до сих пор на тротуарах и проезжей части встречаются сугробы.

«В тех финансовых лимитах, которые были доведены «Пензадормосту» и «Зеленхозу», мне кажется, в расходах не умещаются эти две организации. Из-за несвоевременного финансирования часть техники, допустим, простаивает, или часть сотрудников в вынужденном отпуске и прочее, то есть все эксплуатируется», - сообщил глава города Пензы Николай Тактаров.

Благоустройство областного центра обсудили на заседании постоянной комиссии городской думы. Ответ перед народными избранниками держал заммэра Юрий Ильин, курирующий сферу ЖКХ.

«Невыходы на линию связаны только с поломкой. мы сейчас приняли решение добавить, дополнительным соглашением увеличить на 10% контракт «Дормоста» на первый квартал по отдельным видам работ: уборке снега и очистке территорий, и проходу машин, и вывозу снега», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Претензии к качеству уборки проезжей части предъявляли и сотрудники ГИБДД. Так, в конце января они провели выездное совещание, на которое пригласили чиновников.

«Формирование снежных валов в треугольниках видимости перед остановками общественного транспорта, перед пересечениями, на эстакадах путепроводов, формирование валов», - перечислил проблемы начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

В ту пору официальные лица говорили, что просто не успевают убирать снег. Теперь же появятся дополнительные средства для наведения порядка.

«Объявили торги на восемь миллионов на вывоз снега. Эти усилия нам позволят, кроме увеличения кратности работы, около 100 000 кубометров снега дополнительно вывезти за территорию города», - добавил Юрий Ильин.