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Общество | В Пензе родителям предложили сменить детскую поликлинику

15.02.2019|16:13
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Кабинет педиатра из центра города переносят в Арбеково. Такой вариант медицинского обслуживания детей предлагают их родителям.

Объявления об этом развесили не в поликлинике на Володарского, 56, а в детских садах. В самом учреждении намека на скорый перевод 13-го участка в другое место нет. Но родители уже горячо обсуждают появившуюся информацию.

«Для нас с маленьким тяжело, а если вдруг серьезно заболеет - и как?» - отметила женщина.

«Очень прискорбно, что так получается, потому что в других поликлиниках будет больше народа. Это очень неудобно будет, а детишки маленькие туда, грудные, ходят, всякие», - рассказала горожанка.

Исполняющая обязанности главного врача городской детской поликлиники Галина Гришанович подтверждает, что действительно из-за недостатка специалистов приходится оптимизировать деятельность подразделения.

«Врач-педиатр 13-го участка у нас увольняется, у нее сегодня последний день работы. Там остались два доктора, поэтому мы предлагаем родителям, если кто захочет, перейти на обслуживание в детскую поликлинику на проспекте Победы, 29», - сообщила и. о. главного врача городской детской поликлиники Галина Гришанович.

За две недели февраля это уже второе изменение в работе поликлиники на улице Володарского. С 4-го числа детей 1-го участка начали принимать на улице Гоголя. Новшества с переводами выпали на сезон простудных заболеваний, когда то и дело приходится обращаться к врачам за помощью, сокрушаются родители.

«Все болеют душой, чтобы ходить в нормальную поликлинику, а не сто тысяч народу чтоб было», - добавила пензячка.

О полном закрытии поликлиники в центре города речь пока не идет, успокаивают представители медицинского учреждения. Техническую экспертизу старого здания только собираются заказать. При этом готовят и другие бумаги.

«Нам выделили деньги на проектно-сметную документацию, планируется строительство новой поликлиники в районе улицы Краснова», - добавила Галина Гришанович.

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Гость|15.02.2019 18:49|

А Губернатор говорит не делать аборты! Вот забота о детях по Пензенски,во всей красе.

Гость|15.02.2019 18:52|

Российские чиновники напоминают роботов из фильма «Отроки во вселенной», решивших ради осчастливливания людей лишить их всего человеческого.

В попытках «наладить» жизнь в стране власти делают все возможное, чтобы в итоге она стала невыносимой.

Гость|15.02.2019 19:58|

и опять министр здравохранения пензы как бы ни при чем

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