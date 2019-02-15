15.02.2019 | 11:31

Семь билбордов размером 6 х 3 метра с призывами принять участие в голосовании за выбор территории для благоустройства появились в Пензе.

Они расположены у домов № 8а на улице Луначарского, № 54 на Кирова, № 152 на Калинина, № 50 на Максима Горького, № 88 на на проспекте Победы, 88, а также у ТЦ «Бакунинский», на Гагаринском путепроводе и на перекрестке улиц 8 Марта и Островского.

Голосование за выбор общественной территории, которая будет благоустроена по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», состоится 1 марта.

30 января комиссия определила перечень из семи мест для благоустройства. В него вошли набережная реки Суры (левый берег), Фонтанная площадь, Соборная площадь на улице Советской, скверы им. А. С. Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы, за дворцом единоборств «Воейков». С проектами преобразования этих общественных мест можно ознакомиться здесь.