Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 фев 2019|12:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0.12oC
+0.12oC
Завтра | Ясно |
  75.05  |  $  66.54
 

Общество | В Пензе развесили билборды с призывом голосовать за места для благоустройства

15.02.2019|11:31
Печать

Семь билбордов размером 6 х 3 метра с призывами принять участие в голосовании за выбор территории для благоустройства появились в Пензе.

Они расположены у домов № 8а на улице Луначарского, № 54 на Кирова, № 152 на Калинина, № 50 на Максима Горького, № 88 на на проспекте Победы, 88, а также у ТЦ «Бакунинский», на Гагаринском путепроводе и на перекрестке улиц 8 Марта и Островского.

Голосование за выбор общественной территории, которая будет благоустроена по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», состоится 1 марта.

30 января комиссия определила перечень из семи мест для благоустройства. В него вошли набережная реки Суры (левый берег), Фонтанная площадь, Соборная площадь на улице Советской, скверы им. А. С. Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы, за дворцом единоборств «Воейков». С проектами преобразования этих общественных мест можно ознакомиться здесь.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|15.02.2019 11:55|

вот так и разворовывают бюджет... - семь билбордов по цене чугунного моста...

Гость|15.02.2019 12:00|

И это ведь за каждый плакатик по 5 тышь на изготовку и рублей по 15-20 каждый месяц что бы повисели.

7 * 25 = 175 т руб (минимум) коту под хвост людских денег. А сколько можно было купить бы на эти деньги больничных коек которые прослужили бы десятилетие ?

Гость|15.02.2019 12:01|

Гость писал(a):

7 * 25 = 175 т руб (минимум)
Хотя если этим занимались воры, это людям обошлось минимум в 400 т руб ! Дабы эти безвкусные тряпки бултыхались месяц на досках.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!