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Общество | В Пензе экстренные службы отработали технику спасения людей на водоемах

15.02.2019|09:20
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В четверг, 14 февраля, в преддверии весеннего паводка в Пензе прошли учения по спасению людей на водоемах.

Во время тренировки, проходившей на острове Пески, было отработано несколько вводных. В одном случае рыбака унесло от берега на оторвавшейся льдине. Очевидцы сообщили о ЧП в экстренные службы.

Для спасения человека прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и полиция. Спасатели на судне с воздушной подушкой подошли к пострадавшему, забрали его на борт, доставили на берег и передали медикам.

По условиям второй задачи, рыбаки провалились в воду и не смогли самостоятельно выбраться из полыньи.

Спасатели ползком добрались до тонувших людей и вытащили их.

«Солнце с каждым днем греет все сильнее, днем температура переходит в плюсовые значения, лед становится рыхлым и непрочным. Советуем воздержаться от выхода на водоемы», - отметил в завершение учений начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие учения ежегодно проводятся перед началом весны.

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Гость|15.02.2019 10:04|

На учениях они молодцы. На практике приедут после того,как все сгорит,утонет и тд.

Гость|15.02.2019 10:18|

Учение - хорошо.Еще бы отработать алгоритм взимания штрафов и взыскания бюджетных затрат с любителей подледной рыбалки.

Гость|15.02.2019 10:38|

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