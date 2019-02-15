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Общество | В Кузнецке заблудившуюся в центре города косулю отправили в лес

15.02.2019|14:14
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В пятницу, 15 февраля, около 10:00 жители Кузнецка стали свидетелями удивительного явления. На площади Ленина, у здания городской администрации, обнаружилась косуля. На животе копытного виднелась кровь.

Вскоре к мэрии прибыла бригада спасателей, к которым кузнечане обратились в этой нестандартной ситуации. Специалисты смогли поймать быстроногое животное и оказали ему медицинскую помощь.

«Несмотря на небольшую рану, косуля находилась в хорошем состоянии. Ее отвезли за село Козляковка, находящееся в районе Бутурлинки, и отпустили в лес», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Косули бывают гостями не только в Кузнецке, но и в Пензе. Так, в июне 2018 года грациозное животное попало в жилой массив в районе Бугровки и не могло найти обратную дорогу. Парнокопытному помогли сотрудники охотуправления.

В мае 2016-го косулю нашли на территории школы № 41 (Шуист). Ее также поймали и затем отпустили в Пензенском районе. Чуть раньше еще одно дикое животное видели в Терновке.

В феврале 2015-го в Пензу забрели сразу две косули. Одна из них погибла на улице Баумана, вторая попала в ловушку, застряв между заборами на улице Свердлова. Выжившую самочку поместили в зоопарк, где она не только прижилась, но и стала мамой.

Источник — фото: gorodkuzneck.ru
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