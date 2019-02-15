15.02.2019 | 16:28

В субботу, 23 февраля, в пензенском Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского отпразднуют День защитника Отечества. Приглашаются все желающие.

Гостей парка ждет насыщенная программа, включающая силовые испытания и «курс молодого бойца».

«Главным событием программы станет захват снежной крепости - битва на снежках между командами. Чтобы одержать победу, участникам необходимо будет проявить недюжинную смекалку и меткость», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.