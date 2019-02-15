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Общество | В День защитника Отечества пензенцы устроят снежную битву

15.02.2019|16:28
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В субботу, 23 февраля, в пензенском Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского отпразднуют День защитника Отечества. Приглашаются все желающие.

Гостей парка ждет насыщенная программа, включающая силовые испытания и «курс молодого бойца».

«Главным событием программы станет захват снежной крепости - битва на снежках между командами. Чтобы одержать победу, участникам необходимо будет проявить недюжинную смекалку и меткость», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|15.02.2019 16:42|

ЦЕЛКОСТЬ НУЖНА.

Гость|15.02.2019 16:51|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

Гость|15.02.2019 16:55|

Гость писал(a):

ЦЕЛКОСТЬ НУЖНА.
Не, главное - скрепы.

Имя: Гость
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