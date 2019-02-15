15.02.2019 | 13:04

В пятницу, 15 февраля, в Пензе торжественно отметили 30-летие вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, по традиции прошел у мемориального комплекса «Афганские ворота».

Отдать дань уважения воинам-интернационалистам пришли представители областной и городской власти, общественных организаций, ветераны боевых действий, школьники.

Впервые вокруг мемориального комплекса почетным маршем прошел «Бессмертный афганский батальон». Кадеты школы № 46 пронесли портреты пензенцев, погибших в Демократической Республике Афганистан.

«Официальная часть закончилась минутой молчания в память о погибших и возложением цветов к Вечному огню», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.