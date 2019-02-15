15.02.2019 | 11:03

В Пензе действует отряд из 500 волонтеров, помогающих жителям в переходе на цифровое телевидение. Он состоит из учащихся ИТ-колледжа, прошедших специальное обучение.

Волонтеры работают с 1 февраля. С тех пор по состоянию на 15 февраля от горожан поступило 740 заявок, 600 уже выполнено.

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства образования, люди просят помощи в покупке приставок, их установке, настройке каналов. «Обратиться за получением помощи по переходу на цифровое телевидение можно позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 220-20-02», - добавили в ведомстве.

11 февраля в Пензенской области отключили аналоговое вещание. Теперь жители могут смотреть бесплатно 20 федеральных телеканалов в цифровом качестве: Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и МузТВ.

11 канал, которому пока не нашлось места в «цифровом телевидении», продолжает вещание в аналоговом эфире. А это значит, что его программы по-прежнему можно смотреть по ТВ.

Кроме того, 11 канал можно найти в пакетах всех крупных кабельных операторов Пензы и Пензенской области, у спутникового оператора «Телекарта» и в Интернете.

На портале PenzaInform.ru опубликована подробная инструкция по настройке цифровых и аналоговых телеканалов, подключению приставок и телевизоров. Для удобства пользователей она сопровождается картинками.