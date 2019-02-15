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Общество | Пензенцы могут пригласить волонтера для настройки цифрового ТВ

15.02.2019|11:03
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В Пензе действует отряд из 500 волонтеров, помогающих жителям в переходе на цифровое телевидение. Он состоит из учащихся ИТ-колледжа, прошедших специальное обучение.

Волонтеры работают с 1 февраля. С тех пор по состоянию на 15 февраля от горожан поступило 740 заявок, 600 уже выполнено.

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства образования, люди просят помощи в покупке приставок, их установке, настройке каналов. «Обратиться за получением помощи по переходу на цифровое телевидение можно позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 220-20-02», - добавили в ведомстве.

11 февраля в Пензенской области отключили аналоговое вещание. Теперь жители могут смотреть бесплатно 20 федеральных телеканалов в цифровом качестве: Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и МузТВ.

11 канал, которому пока не нашлось места в «цифровом телевидении», продолжает вещание в аналоговом эфире. А это значит, что его программы по-прежнему можно смотреть по ТВ.

Кроме того, 11 канал можно найти в пакетах всех крупных кабельных операторов Пензы и Пензенской области, у спутникового оператора «Телекарта» и в Интернете.

На портале PenzaInform.ru опубликована подробная инструкция по настройке цифровых и аналоговых телеканалов, подключению приставок и телевизоров. Для удобства пользователей она сопровождается картинками.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость|15.02.2019 11:15|

Заодно у волонтера можно приобрести сигнализаторы газа по социальным ценам (6000..8000 р.) и другие чудо-товары, так необходимые в быту.

Гость|15.02.2019 11:20|

И на что только диктатор не идет, что бы его башни-излучатели вещали - уже и волонтеров отрежают на подключение зомбоящиков...

Гость|15.02.2019 11:25|

А потом хату о несут после его визита

Гость|15.02.2019 11:41|

Я сам все сделал. И даже HDMI кабель за 100 купил в Кристалле, около цырка. Эти же, полюбому будут впаривать HDMI кабели на 50-100 руб. дороже магазина, прекрасно понимая, что без него к плоскому тв (при отсутствии RCA разъемов не подключишься). Либо приставки будут впаривать, где вместо тюльпанов jack 3,5

Гость|15.02.2019 11:45|

Там пульты к ролсену не продают?

Гость|15.02.2019 11:47|

Гость писал(a):

Там пульты к ролсену не продают?
Вроде пультами торгуют (в "Кристалле"), звякни им тел. 8 (841) 254-41-43 (или сам пробей по гуглю).

Гость|15.02.2019 11:48|

А-ХА-ХА-ХА-ХА.Бесплатный сыр?

НУ-НУ!!!!!!!!!

Гость|15.02.2019 11:49|

Помимо этого, они будут впаривать приставки, где отсутствует антенный выход, чтобы через него пожно было смотреть местные аналоговые каналы. Соответственно, понадобится разветвитель от 1-антенны на 2 тв, либо дециметровая антенна. А это еще - вынь, да полож.

Хотя, изначальная задумка ЦТВ - действительно хорошая. Другое дело - ее исполнение, как всегда через известное место. То с DVB-T нас кинули, далее будем ждать перехода на HEVC H-265.

Гость|15.02.2019 11:51|

Последние из могикан. Телезрители ))

Гость|15.02.2019 11:56|

прекрасно понимая, что без него к плоскому тв (при отсутствии RCA разъемов не подключишься)...к плоскому телеку приставка и не нужна,там цифровой тюнер уже встроенный!А в некоторых моделях и спутниковый тюнер встроен(DVB-S,S-2).

Гость|15.02.2019 11:59|

Какой настройки, в продаже эти приставки каждая вторая брак. Вот бабла кто-то нарубил с этого шлака.

Имя: Гость
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