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Общество | Пензенские спасатели устроили учения на тающем льду водоема

15.02.2019|18:34
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Протянуть руку помощи людям в воде быстро приехали спасатели, инспекторы по маломерным судам, медики. Мужчин вытащили на берег. Ими оказались водолазы, которые тонули по легенде учений. Но на их месте может оказаться и обычный рыбак из тех, что до сих пор не желают уходить с тающего льда.

Горе-рыбаку не повезло: он поплыл на отколовшейся льдине. Спасали его с помощью современной техники.

«Судно на воздушной подушке уже оказывало помощь рыбаку на Сурском водохранилище, был такой случай, но наиболее актуальным все-таки оно будет в переходе с ломкого льда на простую воду», - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по области Сергей Петрунин.

Перед началом весны спасатели ежегодно тренируют слаженность действий.

«Рыбаков меньше не становится, к сожалению. Рейды проводятся Главным управлением МЧС России по Пензенской области практически ежедневно», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

До приезда спасателей водолаз Александр Мартынов советует тонущему не паниковать, освободиться от лишних вещей и пробираться к берегу.

«Ломать лед в том направлении, откуда вы пришли, потому что там лед вас выдерживал, до того момента, как он сможет вас выдержать, и стараться выбираться на лед. Выбираться проще перекатом», - объяснил водолаз-спасатель Пензенского пожарно-спасательного центра Александр Мартынов.

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Гость|15.02.2019 19:31|

всё, играют ................

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