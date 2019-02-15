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Общество | Мэр отреагировал на жалобы пензенцев на нерасчищенные тротуары

15.02.2019|14:42
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В последние дни в администрацию Пензы поступает много жалоб на обледеневшие и нерасчищенные тротуары. Мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился бросить все силы на приведение их в порядок.

В пятницу, 15 февраля, дневная смена МУП «Пензадормост» (75 человек) занимается тротуарами. Коммунальщики работают на улицах Циолковского, Леонова, Ударной, Беляева, Тернопольской, Глазунова, Чехова, Октябрьской, Плеханова, Луначарского, Парковой, Тарханова, Злобина, Тухачевского, Урицкого, Чаадаева, К. Цеткин, Долгорукова, Красной, Куйбышева, Чкалова, Кижеватова, Мира, Захарова, Ставского, Кураева, Володарского, Гоголя, на проспектах Победы и Строителей, в 6-м проезде Пестеля, Горбатовом переулке и др.

«Работы проводятся при помощи комбинированных дорожных машин, тракторных щеток, пескоразбрасывателей и мелкогабаритной техники. Всего задействовано 86 единиц», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Виктор Кувайцев дал указание привлечь дополнительную рабочую силу и потребовал в первую очередь заниматься подходами к учреждениям образования и культуры.

Также мэр обратил внимание, что в городе остаются сильно зауженные дороги. «Кураторам необходимо проводить ежедневные осмотры и проверки объектов улично-дорожной сети с представителем подрядчика. Это позволит организовать работу по тем участкам, которые требуют внимания в первую очередь», - пояснил он.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|15.02.2019 15:05|

Молодец !!! Осталось продержаться 30-40 дней и ВЕСНА

Гость|15.02.2019 15:17|

А как сынок?таксисты?

Гость|15.02.2019 15:22|

А вам какое дело до его жизни в своей разобраться не пробовали.жалкие Придурки.займитесь полезным чем лезть туда куда собака не лазила

Имя: Гость
Комментарий:

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