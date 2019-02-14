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Общество | Жителя Белинского района вынудили выплатить бывшей жене более 1 млн

14.02.2019|15:13
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Житель Белинского района задолжал бывшей жене крупную сумму после развода и раздела совместно нажитого имущества.

По суду квартира и автомобиль остались за ним, но он должен был выплатить экс-супруге 50% от их стоимости.

Однако мужчина не сделал этого сразу, так что образовалась задолженность в размере 1 миллион 150 тысяч рублей. Дело о взыскании с него средств поступило в районный отдел судебных приставов.

«Чтобы избежать дополнительных трат в виде исполнительского сбора в размере 80 тысяч рублей, должник оплатил всю задолженность на третий день», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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