14.02.2019 | 15:13

Житель Белинского района задолжал бывшей жене крупную сумму после развода и раздела совместно нажитого имущества.

По суду квартира и автомобиль остались за ним, но он должен был выплатить экс-супруге 50% от их стоимости.

Однако мужчина не сделал этого сразу, так что образовалась задолженность в размере 1 миллион 150 тысяч рублей. Дело о взыскании с него средств поступило в районный отдел судебных приставов.

«Чтобы избежать дополнительных трат в виде исполнительского сбора в размере 80 тысяч рублей, должник оплатил всю задолженность на третий день», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.