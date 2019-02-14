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Общество | В Заречном до конца года планируют заменить 78 светильников

14.02.2019|16:46
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В Заречном приступили к замене уличных светильников: в город поступила партия из 28 штук, закупленная в Санкт-Петербурге.

«В первую очередь мы будем устанавливать светильники над пешеходными переходами на улицах Ленина и Строителей, на проспекте Мира», - сообщил директор МП «Горэлектросеть» Виктор Шошкин.

Как уточнили в администрации Заречного, светодиодные лампы потребляют мало электроэнергии, имеют высокую светоотдачу и долго служат. Гарантийный срок их эксплуатации составляет пять лет.

Горэлектросеть проводит модернизацию уличного освещения за свой счет. До конца года планируется заменить еще 50 светильников.

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