14.02.2019 | 16:45

Вздохнуть полной грудью Александре Федосеевой после переезда из старого дома в Заводском районе в новый в Заре так и не удалось. Атмосфера в квартире неблагоприятная. Система вентиляции, по словам женщины, работает неисправно: то окна всплакнут, то обои отсыреют на кухне.

«Когда я готовлю, то сразу начинают темнеть верх обоев, стена. Первое время не замечала, а потом потрогала - влажно. Полку сняли, а там все сыро», - рассказала жительница дома № 5 на ул. Сузюмова.

Спасается хозяйка только тем, что постоянно держит окна в режиме проветривания и вентилятор поставила. А еще написала несколько заявлений на имя начальника Управления капитального строительства Пензы.

Однако пока во втором подъезде дома № 5 на улице Сузюмова, по наблюдениям Александры Федосеевой, никто не занимался вытяжкой, хотя в соседних женщина видела рабочих. Была бригада и у них на лестничных маршах. В пятиэтажке замазали трещины.

В Заре подрядные организации устраняют замечания по гарантийным обязательствам. Виктор Кувайцев прокомментировал ситуацию.

«Строительные компании должны провести комплекс мероприятий с надлежащим уровнем качества», - отметил глава администрации г. Пензы.

Определены работы по домам № 113, 115 на улице Новоселов, а также № 6 на улице Сузюмова: там предстоит решить проблему с окнами. Что же касается самой злополучной пятиэтажки (№ 110), то пока к ней никто не притрагивался.

«На днях они были, сказали, что не позднее 12-го числа будут делать. 12-е число уже прошло - их нет. Они хотят замазывать щели, но надо сначала фундамент делать», - подчеркнул житель дома № 110 на ул. Новоселов Сергей Серняев.

В январе 2019 года в правительстве области говорили о необходимости дополнительного обследования нескольких домов в Заре.

«Данные материалы будут приложены к уже имеющимся, после чего будет приниматься решение», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

В ситуации с домами в Заре разбираются и следователи. Возбуждено два уголовных дела.