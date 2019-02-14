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Общество | В Пензе перевозчика оштрафовали за стоянку автобуса в неположенном месте

14.02.2019|16:06
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В Октябрьском районе Пензы мировой суд по заявление Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел материалы дела в отношении индивидуального предпринимателя, работающего на городском маршруте № 6 и нарушившего лицензионные условия.

В ночь с 28 на 29 ноября 2018 года, с 23:23 по 0:32, микроавтобус перевозчика Citroen Jumper был припаркован у дома № 24 на проспекте Строителей. Таким образом, не исключались доступ посторонних лиц к транспортному средству и самовольное использование его водителем.

В лицензии у предпринимателя указано, что автобус должен храниться на улице Литвинова, 20.

Кроме того, Citroen Jumper оказался не включен в реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Предприниматель признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел этот факт, а также наличие у него двоих несовершеннолетних детей как смягчающие обстоятельства. Отягчающим стало неоднократное привлечение к ответственности за аналогичные правонарушения.

Перевозчика оштрафовали на 20 000 рублей.

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Гость|14.02.2019 17:04|

penzainform.ru писал(a):

Предприниматель признал вину и раскаялся в содеянном
penzainform.ru писал(a):
неоднократное привлечение к ответственности за аналогичные правонарушения.
Лишить лицензии, если не доходит словами. а 20 тр - мелочь

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