14.02.2019 | 16:06

В Октябрьском районе Пензы мировой суд по заявление Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел материалы дела в отношении индивидуального предпринимателя, работающего на городском маршруте № 6 и нарушившего лицензионные условия.

В ночь с 28 на 29 ноября 2018 года, с 23:23 по 0:32, микроавтобус перевозчика Citroen Jumper был припаркован у дома № 24 на проспекте Строителей. Таким образом, не исключались доступ посторонних лиц к транспортному средству и самовольное использование его водителем.

В лицензии у предпринимателя указано, что автобус должен храниться на улице Литвинова, 20.

Кроме того, Citroen Jumper оказался не включен в реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Предприниматель признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел этот факт, а также наличие у него двоих несовершеннолетних детей как смягчающие обстоятельства. Отягчающим стало неоднократное привлечение к ответственности за аналогичные правонарушения.

Перевозчика оштрафовали на 20 000 рублей.