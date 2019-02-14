В Октябрьском районе Пензы мировой суд по заявление Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел материалы дела в отношении индивидуального предпринимателя, работающего на городском маршруте № 6 и нарушившего лицензионные условия.
В ночь с 28 на 29 ноября 2018 года, с 23:23 по 0:32, микроавтобус перевозчика Citroen Jumper был припаркован у дома № 24 на проспекте Строителей. Таким образом, не исключались доступ посторонних лиц к транспортному средству и самовольное использование его водителем.
В лицензии у предпринимателя указано, что автобус должен храниться на улице Литвинова, 20.
Кроме того, Citroen Jumper оказался не включен в реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Предприниматель признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел этот факт, а также наличие у него двоих несовершеннолетних детей как смягчающие обстоятельства. Отягчающим стало неоднократное привлечение к ответственности за аналогичные правонарушения.
Перевозчика оштрафовали на 20 000 рублей.
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Лишить лицензии, если не доходит словами. а 20 тр - мелочь