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Общество | В Пензе оштрафован бизнесмен, плативший работнику серую зарплату

14.02.2019|10:28
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В Железнодорожном районе Пензы прокуратура выявила факт теневой занятости работника одной из точек общепита.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель не заключил договор с сотрудником, который работает с июня 2018 года.

По факту уклонения от оформления трудового договора было возбуждено административное дело.

«Предприниматель оштрафован на 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило. Трудовой договор с работником предпринимателем заключен», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ранее в Заречном индивидуальный предприниматель был оштрафован на 5 тысяч рублей за аналогичное нарушение: он не оформил договор с разнорабочим, который несколько месяцев получал у него зарплату.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|14.02.2019 10:43|

Это вопиющий случай,кто бы мог подумать,что в Пензе Будет случай с серой зарплатой.

Гость|14.02.2019 10:44|

Появился ещё один безработный

Гость|14.02.2019 11:20|

А кто не серую платит? Или минималку ?

Вот так новость...

Гость|14.02.2019 11:25|

не обремененный интеллектом работничег захотел беленькую зарплатку, что бы в микрофинансовых организациях на бухло шекели стрелять, вот и стуканул на работодателя... теперь будет ему белая зарплата за минусом налогов...

Имя: Гость
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