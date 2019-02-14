14.02.2019 | 10:28

В Железнодорожном районе Пензы прокуратура выявила факт теневой занятости работника одной из точек общепита.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель не заключил договор с сотрудником, который работает с июня 2018 года.

По факту уклонения от оформления трудового договора было возбуждено административное дело.

«Предприниматель оштрафован на 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило. Трудовой договор с работником предпринимателем заключен», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ранее в Заречном индивидуальный предприниматель был оштрафован на 5 тысяч рублей за аналогичное нарушение: он не оформил договор с разнорабочим, который несколько месяцев получал у него зарплату.