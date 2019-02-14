14.02.2019 | 18:39

Яркие, современные, еще пахнущие типографской краской. Лучший подарок для всех, кто любит читать. Книги собрали посетители и сотрудники областной библиотеки для детей и юношества. Литературу передадут в православный приют «Серафим», маленьким пациентам психиатрической больницы и Головинщинскую школу-интернат.

«Книги разные, поскольку в учреждениях дети разного возраста. Это и художественные книги разных авторов, есть и классических авторов, русских, советских, российских, есть и книги познавательные, чтобы соответствовали интересам разносторонним», - рассказала главный библиотекарь областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шамшетдинова.

Акцию приурочили к Международному дню книгодарения, он отмечается 14 февраля. Всего собрали 300 томов. Людмила Куборина - библиотекарь гимназии № 42. Она вместе с учениками принесла больше 100 изданий.

«Не так важно, в каком виде сейчас книгу они читают - в бумажном переплете или электронную. Главное - чтобы читали дети. Старшие более заняты, более избирательное у них идет чтение, а вот младшие и средние читают с удовольствием», - отметила библиотекарь гимназии № 42 г. Пензы Людмила Куборина.

«Книги в подарок» в библиотеке для детей и юношества собирают третий год подряд.