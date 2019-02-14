14.02.2019 | 16:02

Коллектив NikaStyle вернулся из Великого Устюга с многочисленными наградами. Там проходил международный фестиваль «В гостях у сказки».

«В номинации «Народный стилизованный танец» с номером «Я люблю Ивана» мы заняли I место. Наш номер «Ура, мы едем!» получил высшую награду балетмейстера - «Лучшая балетмейстерская работа», и главный приз (Гран-при) достался тоже нам», - рассказала руководитель творческой студии Вероника Фрольцова.

Конкурсный день был тяжелым. Ребята с поезда отправились прямо на концертную площадку, не успев как следует отдохнуть, но это не помешало им настроиться на победу. Они знали, для чего проделали такой долгий путь.

«Когда дети выбежали на сцену получать награду, я стояла за кулисами, смотрела на их слезы радости и понимала, что это того стоило», - добавила Вероника Фрольцова.

Отдыхать девочкам будет некогда. Впереди у них новые соревнования и подготовка к отчетному гала-концерту.