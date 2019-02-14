14.02.2019 | 11:28

«Ростелеком» начал заключать с пензенскими абонентами - физическими лицами договоры в цифровом виде. Новый сервис упрощает оформление документа и обеспечивает удобство его хранения. Услугой могут воспользоваться как новые, так и подключающие дополнительные опции клиенты.

Абоненту достаточно с помощью персонального устройства - смартфона или ноутбука - заполнить на специальном ресурсе «Ростелекома» необходимые поля и заверить электронную форму. Аналогом цифровой подписи служит индивидуальный код, полученный на мобильный телефон по sms. После подписания документ автоматически направляется на e-mail клиента и в специальный архив компании.

Первым абонентом в Пензе, заключившим электронный договор с «Ростелекомом», стала Алевтина Фаюстова.

«Хранить документы в цифровом виде - это удобно, надежно и современно. Процесс заключения электронного договора занял около десяти минут. Я ввела мобильный код на специальном ресурсе и сразу получила документ на электронный ящик», - рассказала она.

«Мы внедряем онлайн-сервисы для комфорта клиентов. Электронная форма позволит сэкономить время на заполнении документов и избежать неточностей в оформлении», - прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Цифровая форма не единственный способ оформления договорных отношений. Клиент вправе выбрать и бумажный вариант.

Электронный договор уже заключили пять тысяч абонентов компании в Поволжье. Сервис доступен в Саратове, Пензе, Оренбурге, Саранске, Нижнем Новгороде и Казани. В остальных регионах ПФО он заработает до конца первого квартала.