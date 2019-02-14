Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 фев 2019|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
  74.39  |  $  65.68
 

Общество | Лариса Рябихина возглавила проектный офис по борьбе с абортами

14.02.2019|10:43
Печать

В Пензенской области создали проектный офис, члены которого будут заниматься организацией работы по профилактике абортов, повышению рождаемости, поддержке материнства и детства.

Соответствующее распоряжение губернатор Иван Белозерцев подписал 8 февраля.

Руководить процессом будет врио вице-губернатора Лариса Рябихина. Также в состав офиса вошли зампред регионального правительства Олег Ягов, министр образования Александр Воронков, министр труда, соцзащиты и демографии Евгений Трошин, министр здравоохранения Владимир Стрючков, уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, уполномоченный по правам человека Елена Рогова и др.

Проектный офис будет оказывать методическую помощь муниципальным образованиям области по вопросам разъяснения женщинам их прав на получение медицинских, социальных, образовательных услуг в связи с рождением и воспитанием детей.

21 января губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы каждая жительница региона, решившаяся прервать беременность, проходила комиссию, в которой состояли бы глава района, зам по социальным вопросам, врач, психолог.

Потом он уточнил свою позицию. «Делать или не делать аборт, встречаться с главой администрации или нет - решение всегда принимает сама женщина. Но если она хотела бы оставить ребенка, но не знает, как справиться с обстоятельствами, у нее должна быть возможность получить помощь и поддержку от власти на любом этапе», - заявил Иван Белозерцев.

12 февраля глава региона подвел промежуточные итоги.

«За неполный январь после встреч с психологами, юристами и соцработниками в медико-социальных кабинетах от аборта отказались 27 жительниц области. Три женщины - после встречи с членами раб. группы. Им была оказана необходимая помощь. Много это или мало, с учетом того, что жизнь бесценна?» - написал он в личном микроблоге.

0
0
0
0
 
Гость|14.02.2019 10:53|

penzainform.ru писал(a):

Руководить процессом будет врио вице-губернатора Лариса Рябихина
Вот теперь,я спокоен за аборты.

Гость|14.02.2019 10:54|

А хотели сокращать чиновничий аппарат на 10% ???

Гость|14.02.2019 10:59|

Пензенский цирк в действии!

Гость|14.02.2019 11:00|

из своей заплаты будет доплачивать тем, кто отказался от аборта? Причем до достижении ребенком 18 лет?

Гость|14.02.2019 11:02|

Разъясните, что такое проектный офис?

Гость|14.02.2019 11:02|

"А хотели сокращать чиновничий аппарат на 10% ???"

Энергия, как известно еще из школьной программы по физике, не появляется из неоткуда и не уходит в никуда.

Если откуда-то чиновника (а, тем более, целый аппарат) сократят - то где-то он вновь появится, либо создадут новый аппарат. Иначе, на чтож ему бедному питаться.

Гость|14.02.2019 11:02|

Читать умеешь Шарапов?, что у нас на табличке на двери написано .. Отдел по борьбе с бандитизмом ..с бандитизмом!написано, а ты предлагаешь нам ещё пожарами заниматься, пусть наши доблестные пожарные этим занимаются...

Гость|14.02.2019 11:06|

"Разъясните, что такое проектный офис?"

Чеж тут не понятного: офис, созданный на бумаге. А деньги под его ПРОЕКТ - самые, что ни есть, реальные. Даже не их ксерокопии, а самые подленные, только что из-под принтера купюры.

Гость|14.02.2019 11:07|

О как же надоела эта бестолковщина во всем. Сделайте пособия или зарплаты родителей достойные, рабочие места, и ненужно будет велосипед изобретать. А то в районах роддома позакрывали, давайте рожайте, мы мол заботимся о вас.В натуре, сектанты какие-то.Они походу все саентологи, как многие в "нашем" правительстве.

Гость|14.02.2019 11:22|

пускай саама рожает

Гость|14.02.2019 11:28|

Наверное Лариса тоже забеременела скоро родит.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!