14.02.2019 | 10:43

В Пензенской области создали проектный офис, члены которого будут заниматься организацией работы по профилактике абортов, повышению рождаемости, поддержке материнства и детства.

Соответствующее распоряжение губернатор Иван Белозерцев подписал 8 февраля.

Руководить процессом будет врио вице-губернатора Лариса Рябихина. Также в состав офиса вошли зампред регионального правительства Олег Ягов, министр образования Александр Воронков, министр труда, соцзащиты и демографии Евгений Трошин, министр здравоохранения Владимир Стрючков, уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, уполномоченный по правам человека Елена Рогова и др.

Проектный офис будет оказывать методическую помощь муниципальным образованиям области по вопросам разъяснения женщинам их прав на получение медицинских, социальных, образовательных услуг в связи с рождением и воспитанием детей.

21 января губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы каждая жительница региона, решившаяся прервать беременность, проходила комиссию, в которой состояли бы глава района, зам по социальным вопросам, врач, психолог.

Потом он уточнил свою позицию. «Делать или не делать аборт, встречаться с главой администрации или нет - решение всегда принимает сама женщина. Но если она хотела бы оставить ребенка, но не знает, как справиться с обстоятельствами, у нее должна быть возможность получить помощь и поддержку от власти на любом этапе», - заявил Иван Белозерцев.

12 февраля глава региона подвел промежуточные итоги.

«За неполный январь после встреч с психологами, юристами и соцработниками в медико-социальных кабинетах от аборта отказались 27 жительниц области. Три женщины - после встречи с членами раб. группы. Им была оказана необходимая помощь. Много это или мало, с учетом того, что жизнь бесценна?» - написал он в личном микроблоге.