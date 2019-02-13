13.02.2019 | 17:06

Жители дома № 20 в Транспортном переулке завидуют своим бывшим соседям. Старую двухэтажку снесли, люди получили квартиры со всеми удобствами. Обитатели барака хотели бы того же.

«Пускай даже в Зарю, мы рады и Заре были бы», - отметила Татьяна Красичкова.

«Этот дом - прошлого века, а наш барак - это была конюшня 1885 года деревянная. Хорошо, купец построил бревна, и мы еще можем проживать в этом бараке. Но ведь всему приходит свое время, и это рушится, это падает», - рассказала Людмила Чупышева.

Заместитель начальника Департамента ЖКХ Пензы дал горожанкам надежду.

«Вы обратитесь к нам в департамент (34-й кабинет), предоставьте документы. Дом будет вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии, и если будет признан аварийным, то очередность сноса будет установлена», - пояснил заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Павел Юдаев.

Пока же в 2019 году в Пензе планируют снести 56 уже расселенных домов. Это много, если учитывать, что за период с 2013-го с лица города успели стереть только 60.

«В настоящий момент у нас департамент ЖКХ занимается работой по сносу 19 домов: на девять домов у нас заключены контракты, 10 - в стадии подготовки к производству работ, отключаются коммуникации и выбирается подрядная организация», - добавил Павел Юдаев.

По 22 домам еще идут судебные разбирательства с жителями. На снос из бюджета выделяется пять миллионов рублей. Бывает, что старые расселенные здания годами пугают тех, кто остается жить рядом. Строения-призраки становятся пристанищем бомжей и регулярно горят.