13.02.2019 | 16:48

Сотрудников полиции интересовало, как в комнате площадью 12 квадратных метров умещаются шесть человек - представители соседних государств. У людей в форме были подозрения, что это так называемая «резиновая» квартира.

«По прибытию по данному адресу мы не обнаружили иностранных граждан. Принимающая сторона, которой выступает гражданин Российской Федерации, находился по месту жительства, пояснить о месте нахождения данных иностранных граждан ничего не смог. Соответственно, здесь усматриваются признаки фиктивной постановки на учет иностранных граждан», - сообщил заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Михаил Ищейкин.

«Познакомился я на рынке, покупал носки. Попросили люди сделать им регистрацию, я ответил, что можно сделать», - рассказал хозяин квартиры Анатолий Баранов.

Услуга не бесплатна: стоимость - 500 рублей с человека.

«Сделал, а потом пришли сотрудники полиции и возбудили уголовное дело», - добавил мужчина.

Рейды проводятся постоянно, и за 2018 год было зарегистрировано 131 преступление, связанное с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан. Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до трех лет и штраф до 500 тысяч рублей.