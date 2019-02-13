13.02.2019 | 18:24

Детский психолог ресурсного класса лицея современных технологий № 2 рассказала об уникальном оборудовании, которыми оснащена сенсорная комната для занятий младшеклассников, страдающих аутизмом.

«У них нет ничего сверхъестественного, но тем не менее иногда этим детям трудно почувствовать свое тело в пространстве, и это вызывает у них стресс. Иногда этим детям трудно расслабиться, трудно просто договориться со своими органами чувств, конечностями», - пояснила психолог ресурсного класса Ирина Медведева.

В таких случаях ребенок нуждается в специальной помощи, в первую очередь необходима мышечная релаксация. В кабинете установлены специальные тренажеры, дорогостоящие, но мир не без добрых людей - энтузиасты помогли деньгами, вырученными от продажи билетов на благотворительный спектакль «Давным-давно», в котором принимали участие известные люди Пензы.

«И было собрано, по-моему, около миллиона рублей. Все эти средства направлены на создание ресурсного класса. Все прозрачно, заключался договор, и дети с 2019 года приступили к занятиям в этом классе», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Участники спектакля «Давным-давно» пришли посмотреть, на что конкретно потрачены собранные ими деньги.

«Спасибо всем нашим уважаемым и любимым зрителям-благотворителям, которые поверили в то, что мы действительно играем на сцене не просто так, не для себя, не ради развлечения, а ради полезного дела, в чем мы сегодня все и убедились», - подчеркнула продюсер благотворительного проекта Марина Тарасова.

В 2018 году с идеей возрождения благотворительных спектаклей, которые проводились в Пензе ранее, выступил губернатор.